Koronawirus. Rząd zniósł zakaz lotów do kilku krajów

Do 25 sierpnia rząd przedłużył zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym w związku z epidemią koronawirusa. Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów obowiązuje od 12 sierpnia. W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia z 28 lipca zmieniło się sporo.

Polacy na pewno są zadowoleni, że znowu można też latać do Egiptu. To od lat jeden z ulubionych kierunków na urlop poza Europą. Od kiedy konkretnie ruszą wycieczki do tego kraju? Na razie nie wiadomo, bo wymaga to szeregu przygotowań, np. linie lotnicze potrzebują co najmniej tygodnia na ułożenie siatki lotów. - Wznowienie wycieczek w takiej sytuacji zajmuje od 10 dni do dwóch tygodni - mówił w rozmowie z WP Turystyka Maciej Szczechura, członek zarządu Rainbow Tours.