Koronawirus u zwierząt. Lekarz weterynarii wyjaśnia wątpliwości

Tygrys zarażony koronawirusem

Dorota Sumińska: W biologii i medycynie nigdy nie można mówić "nigdy", ani "zawsze". Każdy wirus i każda bakteria może się przepasażować z jednego gatunku na drugi. Ale od tego mamy układ immunologiczny, żeby się przed tym bronić. Inaczej cały świat żywy umarłby na infekcję. Nie można powiedzieć, że przeniesienie wirusa SARs-Cov-2 z ludzi na zwierzęta jest niemożliwe. Skoro przepasażował się z nietoperzy na ludzi, to dlaczego nie z ludzi na inne gatunki zwierząt? Nie oznacza to jednak, że będzie mógł zarażać dalej. Jeżeli koronawirus przeniósł się z człowieka na tygrysa, to mógł stracić umiejętność dalszego zarażania ludzi. Aby organizm innego gatunku stał się żywicielem danego drobnoustroju, muszą w tym drobnoustroju zajść zmiany antygenowe. W trakcie tych zmian mogą utracić one umiejętność zarażania rodzimego gatunku.

Raczej to my możemy zarazić nim nasze zwierzęta. Przykład tygrysa z nowojorskiego zoo pokazuje, że to człowiek zaraził zwierzę wirusem, a nie odwrotnie. Osobiście nie znalazłam w sieci żadnej wypowiedzi wirusologa, która mogłaby oficjalnie potwierdzić to zarażenie. Póki co, jest to informacja sensacyjna. Nie poświęcono temu problemowi wystarczająco dużo uwagi, by z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że tygrys w Nowym Jorku zaraził się wirusem SARS-Cov-2. Mógł to być inny wirus. EAZA wciąż to bada. Na ostateczną diagnozę trzeba zatem jeszcze poczekać.