Koronawirus w Niemczech. Jest pomysł, aby przekształcić lotnisko w Berlinie w superszpital

U naszych zachodnich sąsiadów w ogromnym tempie przybywa osób zarażonych koronawirusem. Do tej pory odnotowano ok. 100 tys. przypadków zarażenia, a niemal 1500 osób zmarło.

Lotnisko, które jest jedną z największych porażek infrastrukturalnych w historii Niemiec

Berlin-Brandenburg to lotnisko, które przejdzie do historii. Jego budowa trwa od 2006 r., a termin otwarcia jest opóźniony o dekadę. Zapowiadano, że będzie to najbardziej zaawansowany technologicznie port lotniczy w Europie. póki co, mówi się o nim lotnisko - widmo.