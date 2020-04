Wideo o Portugalii na czas pandemii. "Czas na przerwę od świata"

Wideo przygotowane przez Tourismo de Portugal nosi tytuł "Can't Skip Hope" (ang. nie opuszczaj nadziei) i nawiązuje do kampanii promującej Portugalię pod tytułem "Can’t Skip Portugal" (ang. nie omijaj Portugalii).

Mężczyzna mówi o tym, że teraz jest czas na przerwę od świata, czas, by się zatrzymać, pomyśleć o sobie, ale też o innych i czas, by marzyć o tym, co jeszcze nadejdzie. Mówi oczywiście o tym, że piękne krajobrazy, plaże, miasta i zabytki Portugalii zaczekają. I my - ludzie też musimy na chwilę odpuścić i zaczekać, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy w tym razem.