Koronawirus w Polsce. Wracają obostrzenia w województwie pomorskim

Rząd wraca na Pomorzu do zniesionych w lutym obostrzeń. Ponownie zostaną zamknięte m.in. hotele, baseny, sauny, kina i teatry. Działalność galerii handlowych będzie ograniczona. W kolejce do "zamknięcia" są już kolejne województwa.

W województwie pomorskim od 13 do 20 marca mają obowiązywać te same obostrzenia, które obowiązują w tej chwili w woj. warmińsko-mazurskim, w którym przedłużono o tydzień większość regulacji (zamiast edukacji w trybie zdalnym zastosowane zostanie nauczanie hybrydowe).

Pomorskie - zamknięte m.in. baseny, kina, teatry i galerie sztuki

- Wycofujemy luzowania, które miały miejsce na początku roku. Zamknięte będą hotele, będzie ograniczona działalność galerii handlowych. Kina, teatry, galerie sztuki, to będą obiekty, które zostaną ponownie zamknięte. To samo dotyczy basenów, saun, solariów, obiektów sportowych - ogłosił Adam Niedzielski. Od 13 do 20 marca nauka w woj. pomorskim także ma odbywać się w trybie hybrydowym - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski w trakcie piątkowej konferencji prasowej.

Minister zdrowia podał też statystyki dotyczące zachorowalności, za których sprawą podjęto decyzję o zaostrzeniu obostrzeń. W województwie warmińsko-mazurskim średnia liczba dzienna zachorowań w ciągu tygodnia w przeliczeniu na 100 tys. wynosi 57,4. Średnia w całej Polsce to 30. W przypadku Pomorza jest to 45 na 100 tys. osób. Z kolei województwa, które zbliżają się do 40 zachorowań na 100 tys., to: mazowieckie, lubuskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie.

Koronawirus - sytuacja w Polsce

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w trakcie piątkowej konferencji prasowej, że dzienna średnia liczba zakażeń wzrosła do 11,6 tys. przypadków dziennie i to oznacza wzrost o ponad 30 proc. tydzień do tygodnia. Rośnie też liczba osób zgłaszających się na testy.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Gazeta.pl

