Koronawirus. Wakacje 2020. Rząd zniósł zakaz lotów do kilku krajów

Wakacje 2020 - lista krajów, do których można latać z Polski

Zakaz lotów - gdzie nie polecisz?

Polacy na pewno są rozczarowani, że na liście nie ma Egiptu, który był w projekcie rozporządzenia w BIP. Ale to nie wszystkie złe wiadomości. Nie można wciąż lecieć do Szwecji i Portugalii. Zakazano także lotów do Czarnogóry i Luksemburga.