Wakacje 2020. Wznowienie lotów do Turcji, Tunezji i Egiptu

Możemy jeździć do Chorwacji i latać do Grecji, ale to egzotyczna święta trójca od lat jest ulubionym wakacyjnym celem Polaków. I wszystko wskazuje na to, że już od 29 lipca polski rząd zawiesi zakaz lotów do Tunezji, Turcji i Egiptu. A ceny wycieczek są bardzo kuszące.

Do 28 lipca obowiązuje zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym. Na liście krajów, do których wciąż nie można polecieć z Polski są m.in. Turcja, Egipt i Tunezja. Wszystko wskazuje na to, że od 29 lipca ma się to zmienić.

Wakacje 2020 - kiedy wznowienie lotów do Tunezji, Turcji i Egiptu?

W Biuletynie Informacji Publicznej widnieje projekt nowego rozporządzenia w sprawie rozszerzenia listy krajów, do których będzie można latać z Polski, bez konieczności odbywania kwarantanny po powrocie.

Obecnie rząd zezwala na połączenia lotnicze z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarią, państwami Unii Europejskiej z wyjątkiem Szwecji i Portugalii. Można latać też do Wielkiej Brytanii, Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Albanii, Korei Południowej i Ukrainy.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w BIP, do tych kierunków 29 lipca dołączą: Turcja, Egipt, Tunezja, Maroko, Tajlandia, Nowa Zelandia, Australia, Białoruś, Rwanda i Urugwaj. Z listy ogłoszonej poprzednim rozporządzeniem wykreślono natomiast Czarnogórę. Nadal nie będzie połączeń lotniczych z Portugalią i Szwecją.

Rozporządzenie zostanie prawdopodobnie opublikowane dzisiaj (28 lipca) w godzinach wieczornych, tak jak poprzednie. Będzie obowiązywało do 11 sierpnia.

Wakacje 2020 - od kiedy egzotyczne wycieczki?

Wielu Polaków na pewno już zaciera ręce na myśl o wakacjach w jednym z pierwszych trzech krajów z tej listy. Nie ma się co dziwić. Piękne plaże, pewna pogoda, dobre hotele, ciekawe atrakcje i niskie ceny. Właśnie za to polscy turyści od lat są wierni tym kierunkom.

123RF, Olha Solodenko Przejażdżka na wielbłądzie to jedna z ulubionych atrakcji wśród turystów w Egipcie

- Już od połowy czerwca, a więc otwarcia polskich granic na kraje europejskie, otrzymujemy wiele pytań od klientów o termin wznowienia wycieczek do Egiptu, Turcji i Tunezji. Jeśli więc informacja o rozszerzeniu listy krajów, do których będzie można latać z Polski bez konieczności odbywania kwarantanny, o Egipt, Turcję i Tunezję się potwierdzi, te kierunki z pewnością znowu będą się cieszyły dużą popularnością wśród turystów - mówi Agata Biernat z portalu Wakacje.pl.

Oczywiście wycieczki nie będą możliwe od razu, ale jak zapewniają eksperci, to kwestia tygodnia i pierwsze samoloty będą mogły polecieć w tych kierunkach.

- Nawet jeśli loty z Polski na tych trasach będą możliwe od 29 lipca, prawdopodobieństwo, że jeszcze w lipcu biura podróży wznowią wycieczki do Turcji, Egiptu czy Tunezji jest naprawdę niewielkie - dodaje Agata Biernat. - Linie lotnicze potrzebują co najmniej tygodnia na ułożenie siatki lotów, poza tym w związku z przedłużanym przez rząd zakazem podróżowania do tych krajów, wielu touroperatorów z wyprzedzeniem anulowało część wycieczek zaplanowanych na sierpień. Otrzymujemy już jednak pierwsze sygnały od biur podróży o chęci wznowienia lotów do Turcji w pierwszym lub drugim tygodniu sierpnia, a to oznacza, że wypoczynek w chętnie wybieranych przez Polaków tureckich kurortach jeszcze tego lata staje się coraz bardziej realny.

Biuro podróży TUI już kilka dni temu ogłosiło, że jest gotowe do ponownego uruchomienia sprzedaży wycieczek do Turcji. "Planowany przez nas ponowny start operacji lotniczych do Turcji to 5 sierpnia” - napisano w komunikacie do partnerów handlowych. Ten sam termin startu lotów czarterowych zapowiada Coral Travel.

Biura pracują także nad przywróceniem do oferty Egiptu i Tunezji, ale jak zaznaczył operator TUI, na to potrzeba więcej czasu, by ustalić zasady podróżowania i wymogi, jakie będą obowiązywać klientów udających się do tych krajów.

123RF, Narda Gongora Tunezja to piękne plaże i malownicze miasta

Wakacje 2020 - ile kosztują wycieczki do Turcji, Tunezji i Egiptu

Na stronach internetowych biur podróży oraz w witrynach salonów można jednak zobaczyć już sporo ofert wycieczek do tych krajów. Exim Tours, Coral Travel, Rainbow czy Prima Holiday sprzedają wycieczki na drugą połowę sierpnia.

A jakie są ceny? Tydzień w Turcji (ze śniadaniami) można zarezerwować w sierpniu za 1770 zł, all inclusive w Egipcie to koszt ok. 1800 zł, a w Tunezji już 1600 zł.

Ci, którzy wolą poczekać mogą polecieć na wakacje w tych kierunkach jeszcze taniej. Tydzień w listopadzie br. lub marcu 2021 r. ( ze śniadaniami) w Turcji to koszt ok. 1000 zł. Tunezja (z dwoma posiłkami) w październiku kosztuje 1400 zł, a Egipt w opcji all inclusive w grudniu i styczniu to koszt ok. 1100 zł.

