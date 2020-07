Koronawirus. Włochy. Zużyte maseczki i rękawiczki trafiają na ulice

Włochy - problem maseczek i rękawiczek na ulicach

Ministerstwo Ochrony Środowiska wraz ze Strażą Przybrzeżną przygotowało specjalną kampanię zachęcającą do prawidłowego wyrzucania tego typu odpadów. Wszystko to w obawie przed tym, by jednorazowe gumowe rękawiczki nie trafiały do morza.

Jak podaje PAP, to właśnie na wybrzeżu nakręcono krótki film, w którym znany włoski aktor Enrico Brignano gani osoby wyrzucające środki ochrony gdzie popadnie. Znany we Włoszech artysta zachęca do tego, by wrzucać je do kontenerów na odpady nienadające się do przetworzenia.