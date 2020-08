Koronawirus. Zakaz lotów przedłużony. Nowa lista od 1 września

Nowe rozporządzenie o zakazie lotów, które miało wejść w życie 26 sierpnia, zaniepokoiło Polaków. Na liście znajdowała się m.in. Hiszpania, w które przebywa obecnie masa turystów z naszego kraju. "Jak wrócimy?" - zastanawiali się. Dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu w rozmowie z WP Wiadomości potwierdził, że odsunięto w czasie termin wprowadzenia nowych obostrzeń.

Od kilku dni Polacy, którzy pojechali na urlop do Hiszpanii zamartwiali się, czy będą mogli swobodnie wrócić do kraju, jeśli rząd od 26 sierpnia wprowadzi zakaz lotów z i do Hiszpanii. Jak się okazuje, ta decyzja zostanie opóźniona o tydzień.

Zakaz lotów - nowe rozporządzenie od 1 września

- Chcemy, żeby Polacy mogli wrócić z wakacji i żeby ich to nie zaskoczyło. Nie chcemy tego robić z dnia na dzień, stąd opóźnienie we wprowadzeniu nowej listy do 1 września. To szczególna w Polsce data, kiedy większość wypoczynków się kończy - powiedział w rozmowie z WP Wiadomości dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia.

Od środy miało obowiązywać nowe rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające listę krajów z zakazem lotów. Pojawił się na niej w sumie 63 państwa, ale umieszczenie tam Hiszpanii, Malty czy Albanii wywołało największe kontrowersje.

Pełna lista krajów znajduje się TUTAJ.

Matynia w rozmowie z WP zaznaczył, że być może na liście zostaną dokonane jeszcze zmiany, ale w tym momencie nie ma takich planów.

Zgodnie z obecnym rozporządzeniem zakaz lotów obowiązuje wobec 44 państw. Rząd podejmuje decyzję o zmianach w związku z rosnącą liczbą zakażeń w konkretnych krajach. Rekomendacje Ministra Zdrowia w tej sprawie powstają w oparciu o średnią czternastodniowej liczby stwierdzonych przypadków COVID-19 na sto tysięcy mieszkańców, podawaną przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz liczbą i jakością testów realizowanych w innych państwach.

Zakaz lotów - co z odwołanymi wycieczkami?

Co ważne, klienci biur podróży, którzy wykupili już wycieczki do tych krajów, które obejmie nowy zakaz, będą mogli dostać voucher. Albo, tak jak miało to miejsce przy poprzednich odwołanych wycieczkach z powodu pandemii, biura podróży będą proponować zamianę kierunku lub terminu.

Klienci mogą też liczyć na zwrot pieniędzy, ale zgodnie z nowymi przepisami dopiero po 194 dniach.

Źródło: WP

