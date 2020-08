Wakacje 2020. "Zakaz lotów przyprawia mnie o ból brzucha"

Z projektu wynika, że lista krajów objętych zakazem lotów zwiększyła się m.in. o ulubione wakacyjne kierunki Polaków. "Każde kolejne rozporządzenie o zakazie lotów przyprawia mnie o ból brzucha" - napisała do nas jedna z czytelniczek przez platformę dziejesie.wp.pl . - "W te wakacje miałam zaplanowane dwa wyjazdy zagraniczne. Jeden już się nie odbył przez długo utrzymywany zakaz lotów do Portugalii. A teraz Hiszpania ma być zakazana? Załamka!".

Klienci biur podróży, którzy wykupili już wycieczki do tych krajów, będą mogli dostać voucher. Ale nie tylko. Tak jak miało to miejsce przy poprzednich odwołanych wycieczkach z powodu pandemii, biura podróży będą proponować zamianę kierunku lub terminu. Klienci mogą też liczyć na zwrot pieniędzy, ale zgodnie z nowymi przepisami dopiero po 194 dniach.

Jednak nie wszyscy mają zamiar odpuścić. "Przecież można polecieć albo pojechać przez inny kraj" - komentował jeden z internautów nasz poprzedni tekst na ten temat. I faktycznie, warto pamiętać, że rozporządzenie dotyczy zakazu bezpośrednich lotów. Dlatego, jeśli planujemy wakacje w tych krajach, to nie są one zabronione. Można dolecieć na miejsce z przesiadką lub pojechać samochodem. Choć oczywiście w wielu przypadkach może to być bardziej kosztowne, to jest to realne.