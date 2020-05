Koronawirus. Zakaz ruchu lotniczego w Polsce przedłużony

W związku z pandemią koronawirusa, zakaz ruchu lotniczego w Polsce obowiązuje od 15 marca. W niedzielę, 10 maja weszło w życie kolejne rozporządzenie premiera, na mocy którego zakaz przedłużono do 23 maja. Co dalej? Nie wiadomo.

Jak podaje PAP, przepisy wprowadzają zakaz lądowania samolotów pasażerskich na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji.

Ale są wyjątki. Latać mogą samoloty wyczarterowane: przed 15 marca na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, premiera, osoby fizycznej lub prawnej. Chodzi o loty wykonywane samolotami posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich - którymi do kraju wracają m.in.: obywatele RP; cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP.

Na liście wyjątków są także cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP.

Ponadto do Polski mogą też przylatywać samoloty czarterowe obcych przewoźników, które z Polski zabierać będą cudzoziemców do domu.

Co ważne, z rozporządzenia wynika także, że do 23 maja nie można też wykonywać pasażerskich lotów w ruchu krajowym, poza lotami przewożącymi towary lub pocztę, lub gdy samolot posiada do 15 miejsc pasażerskich.