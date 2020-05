Wizz Air i LOT sprzedają bilety. Linie lotnicze chcą wznowić działalność

Połączenia wznowił m.in. Wizz Air, który proponuje klientom loty z Wiednia, Budapesztu i Londynu. Rejsy z Polski zawieszone są do 9 maja, możliwe więc, że od przyszłego tygodnia maszyny z logiem Wizz Air pojawią się także na naszych lotniskach. LOT natomiast zawiesił wszystkie kursy aż do końca maja. W sprzedaży znalazły się bilety na podróże od 1 czerwca.

Linie lotnicze próbują wznowić działalność

Jak podaje "Gazeta.pl", loty Ryanaira pozostają zamrożone do 14 maja. Przewoźnik wykonuje tylko kilka połączeń do największych europejskich miast, a to zaledwie 1 proc. rejsów, które Ryanair ma w ofercie. Michael O’Leary, szef firmy podtrzymuje, że samoloty wystartują dopiero, gdy będzie można sprzedawać bilety na wszystkie miejsca siedzące.