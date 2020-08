Koronawiurs. Zakaz lotów. Kiedy nowe rozporządzenie?

Obecnie rozporządzenie w sprawie zakazu lotów obowiązuje do 11 sierpnia. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów można już zobaczyć kolejny projekt rozporządzenia.

"W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" - podano w opisie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że co najmniej do 25 sierpnia 2020 r. z Polski nie polecą rejsowe samoloty do: Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Federacji Rosyjskiej, Federacyjnej Republiki Brazylii, Księstwa Andory, Królestwa Arabii Saudyjskiej, Królestwa Bahrajnu, Królestwa Suazi, Meksyku, Państwa Izrael, Państwa Katar, Państwa Kuwejt, Republiki Argentyńskiej, Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Chile, Republiki Dominikańskiej, Republiki Ekwadoru, Republiki Gabońskiej, Republiki Gwatemali, Republiki Hondurasu, Republiki Iraku, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Kolumbii, Republiki Kosowa, Republiki Kostaryki, Republiki Macedonii Północnej, Republiki Malediwów, Republiki Mołdawii, Republiki Panamy, Republiki Peru, Republiki Południowej Afryki, Republiki Salwadoru, Republiki Serbii, Republiki Singapuru, Republiki Surinamu, Republiki Zielonego Przylądka, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Sułtanatu Omanu, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Wielonarodowego Państwa Boliwia, Wspólnoty Bahamów.