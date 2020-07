Koronawirus. Zakaz lotów do Szwecji. "Dyskryminacja i nierówne traktowanie"

Zamiast lecieć samolotem 50 minut, muszą płynąć 19 godzin z Polski do Szwecji. Wszystko przez utrzymywany od kilku miesięcy zakaz lotów w tym kierunku. Szwedzka Polonia ma dość, dlatego wystosowała pismo do Ministra Infrastruktury. - Ten zakaz nie ma uzasadnienia - mówi w rozmowie z WP Krzysztof Piersiala, który bezskutecznie próbuje uzyskać odpowiedź z ministerstwa, skąd taka decyzja.

Od 1 lipca zniesiony miał być zakaz lotów do Szwecji i Portugalii, ale w ostatniej chwili rząd wydał rozporządzenie, w którym go utrzymał. Sytuacja powtarza się co dwa tygodnie. Obecny zakaz obowiązuje do 11 sierpnia.

- Niektórzy już stracili nadzieję - mówi Hanna, Polka, która ma rodzinę w Szwecji. - Miałam wykupiony bilet na 1 lipca do Malmo, ale w ostatniej chwili rząd zaskoczył nie tylko pasażerów, ale i linie lotnicze. Teraz nic nie bukuję, bo boję się, że znowu narobię sobie niepotrzebnej nadziei.

Niestety, dla setek pasażerów z całego kraju, sytuacja była podobna. Na kilka godzin przed północą, a kilkanaście przed startem połączeń 1 lipca, rząd wydał rozporządzenie, wedle którego wydłużono zakaz lotów do Szwecji i Portugalii. Ale to nie był koniec. 28 lipca wieczorem weszło w życie kolejne rozporządzenie, które utrzymało zakaz lotów do do tych krajów. Jego projekt był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na kilka dni wcześniej, dlatego przedstawiciele Polonii szwedzkiej postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i... napisali do Ministra Infrastruktury.

- Zakaz lotów do Szwecji nie ma już uzasadnienia w sytuacji epidemiologicznej. Są kraje o wyższym współczynniku przypadków na 100 tys. mieszkańców i tam loty mogą odbywać się bez ograniczeń - mówi w rozmowie z WP Krzysztof Piersiala, który wysłał pismo do ministerstwa. - Na promach z Nynäshamn do Gdańska na kilka tygodni do przodu liczba wolnych kabin jest bardzo ograniczona, a w wiele dni zupełnie niedostępna! Rząd zmusza nas, żebyśmy podróżowali przez 19 godzin z innymi pasażerami, zamiast lecieli samolotem przez 50 minut.

Koronawirus w Szwecji vs. reszta Europy

W Szwecji odnotowano dotychczas ponad 69 tys. przypadków zarażenia koronawirusem, a ponad 5700 osób zmarło.

"W imieniu własnym oraz szwedzkiej Polonii, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kryteriów jakimi kierujecie się Państwo przy podejmowaniu tej decyzji. Sprawa ta uderza w Polonię w Szwecji i wzbudza wiele emocji, ponieważ w tym momencie decyzje Rady Ministrów nie są spójne z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Sami Państwo poinformowaliście, że nowe rozporządzenia publikowane są na dzień przed wygaśnięciem poprzedniego, by uwzględniać aktualną sytuację epidemiologiczną w danym kraju. Według danych opublikowanych przez European Centre for Disease Prevention and Control, Szwecja ma wskaźnik 34,9 nowych przypadków w ciągu ostatnich dwóch tygodni na 100 tys. mieszkańców i tendencja zmiany tego wskaźnika jest cały czas spadkowa" - czytamy w piśmie wysłanym do rządu.

Faktycznie w Unii Europejskiej są kraje o wyższym wskaźniku zakażeń i tendencji wzrostowej liczby nowych przypadków. Dla przykładu, na dzień 28 lipca ten wskaźnik wynosi w Hiszpanii - 47,2 , w Rumunii 66,7, a w Bułgarii 45,9. Liczby mówią same za siebie - są wyższe niż w Szwecji.

"Do tych krajów loty mogą odbywać się bez ograniczeń. Również w zestawieniu ze Szwecją i Portugalią, loty do innych krajów afrykańskich są kontrowersyjne, gdyż tam notowane są rekordowe liczby nowych zachorowań, a testowanie w tych krajach (liczba testów na milion mieszkańców) nie jest na takim poziomie jak w Szwecji, gdzie każdy ma dostęp do testu bezpłatnie i bez ograniczeń" - czytamy w piśmie do rządu.

Zakaz lotów do Szwecji i Portugalii - apel do rządu

Wielu Polaków uważa, że nie ma w tym momencie przesłanek do utrzymania zakazu lotów do Szwecji czy Portugalii, w której wskaźnik zarażeń także spada.

"Prosimy o opublikowanie jasnych wytycznych, jakimi kierujecie się Państwo w podejmowaniu tak ważnej decyzji. O przygotowanym przez Państwa rozporządzeniu poinformowaliśmy szwedzki MSZ, gdyż nie może dochodzić do sytuacji, gdzie państwa należące do Unii Europejskiej i strefy Schengen są w ten sposób nierówno traktowane i w zasadzie dyskryminowane w porównaniu z innymi" - dodają autorzy pisma.

Ministerstwo Infrastruktury milczy w tej sprawie. Redakcja WP także próbowała uzyskać odpowiedź na te pytania, ale póki co bezskutecznie.

Jak dostać się z Polski do Szwecji?

Z Polski do Szwecji obecnie można dostać się lotem z przesiadką lub promem. Ta forma jest bardzo popularna, ale ma jeden minus. W zależności od portu, z którego wypływamy i do którego płyniemy, podróż może trwać nawet kilkanaście godzin.

- Przez cały czas, od początku pandemii promy Stena Line pływały regularnie, zgodnie z rozkładem i codziennie, nawet gdy istniał całkowity zakaz lotów pasażerskich. Nasze promy umożliwiały Polakom powroty do domów i inne niezbędne podróże - mówi Agnieszka Zembrzycka,rzecznik prasowy Stena Line Polska. - Duże promy mogą jednocześnie przewieźć wielokrotnie więcej osób niż przeciętny samolot, lecz na dużo, dużo większej przestrzeni, która jest nieporównywalna z żadnym innym środkiem transportu.

Z polskich portów można popłynąć do Nynäshamn,Trelleborga, Ystad czy Karlskrony. Chętnych nie brakuje.

- W tej chwili na linii Gdynia-Karlskrona kursują 3 statki Stena Line, które mogą potencjalnie łącznie zabrać kilka tysięcy osób dziennie w obie strony, jednak dla bezpieczeństwa podróży liczba dostępnych biletów jest znacznie ograniczona - dodaje Zembrzycka. - Kluczowe jest dla nas zapewnienie miejsca dla podróży niezbędnych (tj. nieturystycznych) oraz przewozu ładunków, uwzględniając zasady dystansu społecznego. Niemniej w tygodniu dysponujemy wolnymi miejscami, tak więc mimo znacznych ograniczeń, miejsca są dalej dostępne.