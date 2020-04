Koronwirus w Niemczech. Jest pomysł, aby przekształcić lotnisko w Berlinie w superszpital

U naszych zachodnich sąsiadów w ogromnym tempie przybywa osób zarażonych koronawirusem. Do tej pory odnotowano ok. 100 tys. przypadków zarażenia, a niemal 1500 osób zmarło.

Wiele wskazuje na to, że sytuacja się pogorszy, dlatego już teraz trzeba podejmować wiele decyzji czy planować działania, które jeszcze miesiąc temu wydawały się zupełną abstrakcją.

Portal "inzynieria.com" przekazał, że Benedikt Hartl, szef biura architektonicznego Opposite Office, napisał list otwarty do Jensa Spahna, niemieckiego ministra zdrowia, proponując pomysł tymczasowego przekształcenia lotniska na "Covid-19 Superhospital BER".

Według projektu architektów, miejsca siedzące przy bramach można by było zastąpić okrągłymi modułowymi kabinami. W każdej z nich znalazłyby się: pojedyncze łóżko, stół, monitor szpitalny, a także umywalka dla pracowników medycznych.

Wykorzystana zostałaby również przestrzeń na zewnątrz lotniska. Pasy startowe i drogi mogłyby zostać przekształcone w specjalne punkty, do których mieszkańcy podjeżdżaliby w celu zbadania się na obecność koronawirusa.

Lotnisko, które jest jedną z największych porażek infrastrukturalnych w historii Niemiec

Berlin-Brandenburg to lotnisko, które przejdzie do historii. Jego budowa trwa od 2006 r., a termin otwarcia jest opóźniony o dekadę. Zapowiadano, że będzie to najbardziej zaawansowany technologicznie port lotniczy w Europie.