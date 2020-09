Koszmar na pokładzie Ryanaira. Pijany Brytyjczyk odgryzł kawałek ucha pasażerowi

Lot z Birmingham do Palmy, stolicy Majorki, zapowiadał się spokojnie. Jednak 2-godzinną podróż zaczął zakłócać mężczyzna z Wielkiej Brytanii. Jak przekazują hiszpańskie media, w tym "La Vanguardia", 29-letni pasażer szybko przesadził z alkoholem, więc obsługa odmówiła serwowania mu kolejnych drinków. To go rozwścieczyło i sprawiło, że stał się agresywny wobec innych osób.

Załoga relacjonowała, że Brytyjczyk m.in. próbował siłą otworzyć lodówkę w samolocie, gdzie przechowywany jest alkohol. Gdy nie udało mu się zdobyć trunku, zabrał drinka należącego do jego sąsiada z fotela obok i wypił go. Wywiązała się z tego kłótnia i prawie doszło do bijatyki. Jednak do prawdziwej eskalacji emocji doszło niedługo później.