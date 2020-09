Lotnisko w Modlinie. W hali odlotów powstała kaplica

"Na lotnisku możemy doświadczyć, że wędrówką jest życie człowieka oraz że ta wędrówka ludzka jest zamknięta niejako w ręku Boga. To nie przypadek, że przed podróżą samolotem ludzkie serca są bardziej otwarte na to, co przekracza ziemski horyzont" - powiedział bp Piotr Libera, który dokonał poświęcenia ekumenicznej kaplicy w Modlinie.