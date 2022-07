Koszmarne upały w Europie. Padł rekord

Europa zmaga się z falą upałów. Wysokie temperatury zanotowano nawet na kole podbiegunowym, gdzie słupki rtęci wskazały 32,5 st. C. To, co w Norwegii jest miłą odmianą, na południu Europy daje się mocno we znaki mieszkańcom i turystom. Na Bałkanach padły rekordy temperatur.