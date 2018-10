Koszmarne wakacje w Grecji. Basenowa dysza wciągnęła chłopcu rękę

Polska rodzina przeżyła dramat na greckiej wyspie. Dysza w hotelowym basenie zassała rękę pięciolatka. Trzeba było wzywać strażaków, którzy musieli rozkuwać beton. A żeby uwolnić rękę chłopca, trzeba było użyć piły. Biuro podróży odmawia wypłaty zadośćuczynienia.

Wypadek w basenie

Podczas przeciągającej się akcji, która trwała ok. 1,5 godz. chłopiec stracił przytomność. Na szczęście rękę pięciolatka udało się uwolnić, ale razem z rurą. Trzeba było zatem jechać do szpitala na Zakynthos.

– Tam próbowano przepiłować rurę, ale zrobiono to tak niezręcznie, że pokaleczono synowi rękę. Blizny zostaną do końca życia. Na dalsze leczenie skierowano nas do kolejnego miasta, na stały ląd, do Patras, gdzie dotarcie zajęło kolejne dwie godziny – opowiada Gazecie Wyborczej pan Łukasz, ojciec chłopca.