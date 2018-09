Najbardziej charakterystyczna grecka plaża. Poznaj historię wraku

Jedyna w swoim rodzaju Zatoka Wraków, podwodne jaskinie i rozległe gaje oliwne – Zakynthos przyciąga turystów nie tylko latem. Zarówno amatorzy sportów wodnych i nurkowie jak i osoby uwielbiające zwiedzanie zabytków poczują się tam jak w domu.

Morze Jońskie skrywa wiele pięknych zakątków, a Zakynthos jest jednym z najpiękniejszych. Położona na zachód od Półwyspu Peloponeskiego wyspa to pewny kierunek dla osób, które chcą spędzić wakacje w niezapomnianej atmosferze. Mnóstwo cudów natury i charakterystyczny, grecki styl architektoniczny sprawia, że wakacje będą niezapomniane.

Będąc na Zakynthos nie sposób ominąć stolicę wyspy. To miejsce tętni życiem o każdej porze dnia, rankiem i wczesnym popołudniem spotkamy więcej turystów, wieczorem zaś mieszkańcy miasta zażywają relaksu w lokalnych tawernach. To doskonała okazja, by spróbować tamtejszej kuchni i charakterystycznych przekąsek. Grecka kuchnia jest wyjątkowo bogata w warzywa – pomidory, karczochy czy szpinak, które podawane są na wiele różnych sposobów. Kolacja to najbardziej obfity posiłek Greków, natomiast śniadania są zwykle bardzo skromne. Jedną z ulubionych

Zatoka Wraku z góry i z dołu

Rejs wzdłuż pięknych plaż i urokliwych zatok to kolejna atrakcja, która czeka na turystów w tym urokliwym zakątku. Obowiązkowym punktem wycieczki jest Zatoka Wraku, odludna plaża otulona zewsząd białymi masywami skalnymi. W centralnym punkcie plaży spoczywa wrak, od którego miejsce wzięło swą nazwę. Statek należał do przemytników, którzy uciekając przed strażą przybrzeżną osiedli na mieliźnie w pobliskiej zatoce. Tak oto powstała najbardziej charakterystyczna grecka plaża.

Doskonałym miejscem do podziwiania zatoki jest również punkt widokowy umieszczony na szczycie stromego urwiska. Na miejsce można dostać się od miejscowości Volimes, część trasy da się pokonać samochodem, jednak końcowy odcinek wymaga przejścia na własnych nogach. Białe skały i żółty piasek kontrastujący z lazurową wodą to widok wart niejednego zdjęcia.

Wyrusz na pełne morze

Wybierając się w rejs, warto opuścić na moment znajome brzegi. Kefalonia, największa wyspa archipelagu to doskonałe miejsce na jednodniową wycieczkę, zwłaszcza dla osób, które nie przepadają za tłokiem ogromnych turystycznych kurortów. Z północno-wschodnich brzegów wyspy jak na dłoni widać zarys Itaki, wyspy Odyseusza.