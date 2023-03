Koszmarny lot z Teneryfy. "Ludzie panikowali, dzieci krzyczały, kobiety płakały"

- Wiedziałem, że to nie Manchester, gdy tylko wylądowaliśmy. Potem podeszli do głośnika i powiedzieli, że jesteśmy w East Midlands. Poinformowali, że pilotował stażysta i poprosili nas, abyśmy go oklaskiwali za bezpieczne lądowanie. Ludzie klaskali ponieważ wciąż byli w szoku - relacjonuje mężczyzna.