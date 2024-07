Kot bohater. Jego zachowanie uratowało egzotycznego gościa

Gekony orzęsione mają dobrze rozwinięte poduszki palców i sprawne pazury. Spodnie części palców i końcówka ogona wyłożone są lamelami zbudowanymi z milionów szczecinek. To one umożliwiają im przywieranie do chropowatych powierzchni, a nawet do wspinania się po gładkich powierzchniach, np. po szkle.