Atrakcja turystyczna "przez przypadek". Nie tak to miało wyglądać

Przekop Mierzei Wiślanej to flagowa inwestycja publiczna ostatniej dekady. W założeniu miał uniezależnić porty na Zalewie Wiślanym od konieczności korzystania z rosyjskiej Cieśniny Piławskiej i aktywować ruch handlowy i turystyczny w Elblągu, Fromborku czy Krynicy Morskiej. Jednak póki co pozostaje kosztowną atrakcją turystyczną. To miejsce warto zobaczyć. Ogrom konstrukcji robi wrażenie.