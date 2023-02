Krakowskie kopce. Słynne "górki" owiane legendami i mrocznymi historiami

Kopiec Wandy

Kopca doczekała się także legendarna córka Kraka – Wanda. Podobno to właśnie ona odrzuciła zaloty niemieckiego księcia i skoczyła do Wisły, by ocalić poddanych przed zemstą zawiedzionego adoratora. Wspomniany 14-metrowy kopiec, znajdujący się na terenie dzisiejszej dzielnicy Nowa Huta, został wzniesiony przypuszczalnie jako jej grobowiec. Na jego szczycie stoi marmurowy pomnik orła według projektu Jana Matejki.