Krynica-Zdrój gotowa na sezon. "Na wyciągach mamy tłumy"

W Krynicy-Zdrój turyści w tym roku dopisują. W Programie "Newsroom WP" Burmistrz gminy Krynica-Zdrój, Piotr Ryba, zdradza, że na kilka dni przed sylwestrem stoki narciarskie pękają w szwach. - Na ten moment jest stabilna sytuacja. Branża nie narzeka, bo jest zajęta obsługą turystów. Pracuje na pełnych obrotach i to mnie bardzo cieszy – mówi Piotr Ryba. A ceny? Na to przyjezdni także nie narzekają. Polityk wyjaśnia, że turyści samą swoją obecnością potwierdzają, że ceny są akceptowalne. Póki co nie brakuje ich na tamtejszych stokach narciarskich.

