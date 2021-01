Krzywy Las w Gryfinie. Sosny idą pod topór

Krzywy Las - drzewa mogą stanowić zagrożenie

Nadleśnictwo Gryfino tłumaczy, że działania prewencyjne, jakie podejmują pracownicy, są zgodne z ustawą o ochronie przyrody. Powołują się art. 45 ust. 2 pkt 4, który mówi o możliwości ingerencji w pomnik przyrody, jeśli stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Krzywy Las - leśnicy planują powierzchnie zastępcze

"Z uwagi na wiek oraz genezę powstania drzewa tworzące pomnik przyrody wykazują i będą wykazywać tendencję do zamierania. To naturalny proces" - zapewniają leśnicy. "Przypominamy, że już niebawem, zgodnie z projektem rewitalizacji obiektu, w jego pobliżu założone zostaną dwie 10-arowe powierzchnie zastępcze dla starzejącego się drzewostanu Krzywego Lasu" - czytamy w zamieszczonym na stronie nadleśnictwa komunikacie.

Przyrodnicy zamierzają na nowym obszarze podjąć próby odtworzenia krzywizn drzew. Wykorzystają do tego sposoby, jakimi posługiwali się protoplaści, którzy przed wieloma laty tworzyli ten pomnik przyrody. Drugą planowaną metodą wydobycia krzywizn drzew będą próby powtórzenia tych cech u potomstwa poprzez zasianie nasion pozyskanych z drzew Krzywego Lasu.

Krzywy Las - internauci niezadowoleni z wycinki

Z działań nie są zadowoleni internauci. Pod jednym z postów na Facebooku rozgorzała dyskusja na temat konieczności wycinania drzew. "To jest zwrot zaklęcie: ZAGRAŻA turystom, spacerowiczom, obywatelom, DZIECIOM! Usprawiedliwienie na wycinki, betonowania, zabijania itd..." - pisze internauta w komentarzu pod postem udostępnionym na profilu Puszcza Bukowa - Klub Kniejołaza na Facebooku. "To nie las, to nadleśnictwo zagraża turystom" - komentują inni.