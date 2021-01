Śnieżka oblegana w słoneczne zimowe weekendy. "Jest skazana na popularność"

Sznur turystów idących do szczytu przypomina mrówki wędrujące jedna za drugą. Korek na najwyższy szczyt Karkonoszy to standard zimą podczas weekendów z piękną pogodą, ale taki widok wciąż zadziwia. - To specyficzne miejsce. Każdy chce tam wejść - przyznaje Monika Rusztecka z Karkonoskiego Parku Narodowego.

Share

Turyści wchodzą na Śnieżkę 10 stycznia 2021 roku Źródło: Aleksandra Menartowicz