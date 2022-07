Kupili w Albanii pizze i napoje. Trudno uwierzyć, ile zapłacili

Za dwie pizze (każda pół na pół w innej wersji) oraz dwa gazowane napoje kobieta zapłaciła 1760 leków. To w przeliczeniu na naszą walutę ok. 70 zł. Warto wspomnieć, że same napoje kosztowały w sumie niecałe 15 zł, a koszt na osobę to jedyne 35 zł. To naprawdę świetne ceny, biorąc pod uwagę, że za podobny zestaw w Chorwacji wspomniany przez nas Polak zapłacił ponad 170 zł.