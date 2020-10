Laponia. "Święta są zagrożone"

Brak turystów to również brak pieniędzy, a Finlandia wciąż pozostaje jednym z najbardziej zamkniętych państw na Starym Kontynencie. Zakaz wjazdu do kraju w celach turystycznych mają m.in. Polacy. Finlandia przyjmuje obecnie ok. 80 proc. mniej turystów niż rok temu. Cierpi na tym znana na całym świecie wioska św. Mikołaja w Rovaniemi.