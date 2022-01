Lawinowe ABC. "Mają sprzęt, ale nie wiedzą jak się nim posługiwać"

Lawinowe ABC to zestaw sprzętu ułatwiającego odnalezienie poszkodowanych w lawinie śnieżnej. W jego skład wchodzą: detektor, łopata i sonda, które są niezbędne podczas wyprawy w wyższe partie gór. O tym, ile kosztują, mówił w programie WP "Newsroom" Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. - To nie jest tani sport. Sam detektor średniej klasy to koszt 1500 zł, łopata kosztuje 200-300 zł, natomiast sonda od 250 do 300 zł - wyliczał ekspert. Podkreślił, że w górach niezwykle ważne jest też odpowiednie obuwie czy kurtka i choć to wszystko jest dość drogie, to Polacy nie oszczędzają na sprzęcie, ale problem jest inny. - Obserwujemy, że większość osób, które chodzą w wyższe partie gór, ma sprzęt, ale nie zawsze potrafią się nim posługiwać - powiedział Tomasz Zając.