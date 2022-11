Lech Wałęsa poleciał do Meksyku. "Mariachi jak się patrzy"

Do Meksyku możemy dolecieć bezpośrednio samolotami czarterowymi z Warszawy, Katowic czy Poznania. Lot trwa 15 godzin. - Na miejscu do wyboru mamy zarówno duże kompleksy hotelowe położone blisko plaży z formułą all inclusive, restauracjami a’la carte czy basenami, jak i opcje noclegu z samymi śniadaniami - wyjaśnia Agata Biernat z Wakacje.pl.