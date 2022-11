Meksyk. Raj dla wczasowiczów zachwyca na każdym kroku

Cozumel

Prawdziwy raj dla osób chcących wypocząć wśród dziewiczej natury i podziwiać podczas nurkowania przepiękną rafę koralową to Cozumel. W języku Majów oznacza to "wyspę jaskółek". Ta meksykańska wyspa na Morzu Karaibskim leży zaledwie ok. 10 km od lądu i ok. 90 km od miasta Cancun.