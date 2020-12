Lepka zemsta pasażerki. Wideo podzieliło internet

Jeśli zdarzyło wam się mieć kiedykolwiek gumę do żucia wklejoną we włosy, to na pewno wiecie, jaki to dramat. Do sieci trafiło wideo, na którym widać, jak pasażerka wymierza na pokładzie samolotu "sprawiedliwość" uciążliwej sąsiadce. "Dostała to, na co zasłużyła" - komentują internauci.

Wideo autorstwa Janelle Flom widziało już ponad 70 mln osób (123RF)