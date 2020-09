Wrocław. Pasażer nie chciał założyć maseczki. Z samolotu wyprowadzono go w kajdankach

Jeden z pasażerów samolotu lecącego z Londynu do Wrocławia wywołał na pokładzie awanturę. 45-latek odmówił założenia maseczki i nie stosował się do poleceń załogi. Na lotnisku we Wrocławiu czekali na niego funkcjonariusze Straży Granicznej. Pokład opuścił w kajdankach.

Pasażer został ukarany mandatem (Getty Images)