Leśnicy pokazali nagranie. "Takie spotkania należą do rzadkości"

Gatunek ten jest wszystkożerny. Kuny polują głównie na małe ssaki - gryzonie, szczególnie nornice i wiewiórki - ptaki, owady, żaby, węże oraz ślimaki. Jednak nie gardzą one też padliną czy owocami. Na wolności żyją do dziesięciu lat, a w niewoli do 15. Naturalnymi wrogami kun są wilk szary, pies i lis.