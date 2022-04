Leśnicy pokazali zdjęcie. Trudno uwierzyć, gdzie zawędrował żubr

Zdjęcia żubra wzbudziły zainteresowanie komentujących. "Może nazwijcie go Dromader" - napisała jedna z internautek nawiązując do nazwy widocznego w tle samolotu. "Super. Oby nie emigrował do Niemiec", "Nadzór musi być - przecież to siła i moc. Król puszcz, a teraz i lotnisk" - żartowali inni.