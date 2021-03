Lockdown w Polsce. Co z zakazem przemieszczania się?

W czwartkowe przedpołudnie rząd zapowiedział nowe obostrzenia. Przez najbliższe dwa tygodnie czeka nas lockdown. Poinformowano też o tym, co z zakazem przemieszczania się.

Nowe obostrzenia w Polsce będą obowiązywać od soboty 27 marca do piątku 9 kwietnia.

Lockdown w Polsce - nowe obostrzenia

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej poinformowali m.in. o zamknięciu na dwa tygodnie żłobków, przedszkoli, salonów fryzjerskich i kosmetycznych czy sklepów budowlanych.

Rząd nie zdecydował się na wprowadzenie zakazu przemieszczania się oraz godziny policyjnej. Ale zaapelowano o rozsądek w kwestii podróży i odwiedzin w okresie świątecznym.

Premier i minister zaapelowali do Polaków, by przez najbliższe dwa tygodnie korzystać z opcji pracy zdalnej, jeśli tylko jest to możliwe. - Jeżeli spojrzymy w dane, to widzimy, że wszędzie tam, gdzie wprowadzono obostrzenia, to przemieszczanie się jest redukowane, niestety w miejscach pracy nie - mówił Adam Niedzielski.

Lockdown w Polsce - będzie stan wyjątkowy?

Podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki odniósł się też do kwestii wprowadzenia stanu wyjątkowego. - Nie wykluczamy żadnego scenariusza, jeżeli po dwóch-trzech tygodniach sytuacja epidemiczna się pogorszy - zaznaczył premier.

