Plac Wolności w Kutnie. "Zastępowanie drzew betonem jest patologią"

W miejscu starego parkingu, który był historyczną pozostałością po niemieckiej okupacji z czasów II Wojny Światowej, stanął nowoczesny obiekt. Twórcą projektu przebudowy placu Wolności była pracownia Roberta Charkiewicza z Warszawy, która zwyciężyła w konkursie. Prace pochłonęły ok. 40 mln zł, w tym ok. 18 mln zł stanowiły środki w ramach dofinansowania z UE.

Aktywiści i architekci wyśmiali efekt rewitalizacji

- W sam raz na upalne lato - beton i smród z rur wydechowych samochodów prosto w okna mieszkańców. Za takie realizacje powinny być zarzuty prokuratorskie i dymisje. Autorem tej wartej miliony "rewitalizacji" jest przyspawany od dwudziestu lat do stołka prezydent Zbigniew Burzyński. Gratulujemy mieszkańcom Kutna włodarzy - komentuje na swoim Facebooku Jan Śpiewak, aktywista miejski i były szef stowarzyszenia "Miasto Jest Nasze".

Władze miasta uważają, że projekt nada miastu nowy wizerunek

Projektu bronią natomiast władze miasta, twierdząc, że rewitalizacja placu była pomysłem mieszkańców. Prezydent Kutna, Zbigniew Burczyński twierdzi, że nadszedł czas, by zerwać z "trudną historią tego miejsca" i nadać mu nowy wizerunek.

- Celem projektu było, by plac Wolności stał się lokalnym ryneczkiem, bo wcześniej był tam parking. Kiedy chcieliśmy zrobić imprezę, trzeba go było zamykać. Chcieliśmy przywrócić plac jako miejsce spotkań, stąd pawilon wystawienniczy i gastronomiczny. A, że mamy okres, jaki mamy, to tak wygląda - komentuje Kamil Klimaszewski, rzecznik kutnowskiego ratusza.