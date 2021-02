Łódzkie zoo promuje się na Walentynki. Zaproszenie oburzyło radnego PiS

"Ścieżka będzie pretekstem do rozmów o życiu erotycznym zwierząt" - mówi Magdalena Janiszewska, kierownik działu edukacji w łódzkim zoo i pomysłodawczyni akcji. "Ogród zoologiczny jest właśnie takim miejscem, gdzie w fachowy sposób możemy wszystko tłumaczyć" – dodał Piotr Tomasik z działu edukacji zoo.

Zaproszenie na wydarzenie edukacyjne w zoo skrytykował radny PiS

Podobne inicjatywy pojawiały się już we wcześniejszych latach i cieszyły się sporym zainteresowaniem. Jednak nie wszystkim mieszkańcom Łodzi przypadła do gustu akcja, a konkretnie forma jej promocji. Mowa o miejskim radnym PiS. Sebastian Bulak, po otrzymaniu z biura prasowego łódzkiego magistratu zaproszenia na walentynkowe wydarzenie, nie krył oburzenia.

Jakie słowa wywołały negatywne emocje u pana radnego? "Mój...jest większy niż twój...Czy rozmiar ma znaczenie? Przekonamy się podążając walentynkowym szlakiem męskich narzędzi miłości. To wspaniała okazja, by bliżej przyjrzeć się penisom ze świata zwierząt, tym dużym i małym […] Walentynkowy szlak miłości promuje m.in. pancernik włochaty, który (mamy nadzieję) ośmieli się pokazać, co nieco" – brzmi treść zaproszenia.