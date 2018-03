Londyn poza utartym szlakiem. Od klifów do Świnki Peppy

Londyn jest idealnym miejscem na kilkudniowy wypad. Bilety lotnicze są tanie, a samoloty z Polski do stolicy Wielkiej Brytanii latają codziennie. Poza tym możemy pochwalić się selfie spod Big Bena, z górującego nad miastem wagonika London's Eye czy sprzed pałacu Buckingham. Ale ile można podążać utartymi szlakami?

Kiedy będziesz w stolicy Zjednoczonego Królestwa, zachowaj się jak typowy londyńczyk i wyskocz na weekend na południe . Zobaczysz tam wspaniałą przyrodę, historyczne kurorty i klimatyczne nadmorskie wioski. Przekonasz się, że mglista brytyjska pogoda to mit, a okolice na południe od Londynu są naprawdę piękne – zwłaszcza pod koniec lata.

Z Londynu do Dover dojedziesz pociągiem w ciągu godziny. Tam znajduje się jeden z cudów przyrodniczych Wielkiej Brytanii .

Białe klify w Dover były pierwszym widokiem, jaki czekał na podróżnych od wieków przeprawiających się przez kanał La Manche. Śnieżnobiałe, szczytami sięgające nieba, u dołu niknące w stalowoszarej wodzie. Mają osiem kilometrów długości, a pionowe ściany sięgają nawet stu metrów wysokości, co na poziomie morza robi ogromne wrażenie. Pokrywa je idealnie przystrzyżona, intensywnie zielona trawa, gdzieniegdzie stoją sielskie domki czy zabytkowa latarnia morska. To największa atrakcja Dover – miasteczka nazywanego "bramą na Wyspy Brytyjskie". I to właśnie od kredowej barwy klifów Anglia zyskała romantyczne miano Albionu.