WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Poza miastem

Poza miastem Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Poza miastem Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Miasta + 2 lwówukraina Karolina Laskowska Dzisiaj, 17-03-2021 16:19 Lwów – zabytki i atrakcje ukraińskiej perełki Lwów to jedno z najpiękniejszych miast Ukrainy posiadające mnóstwo zabytków. Leży około 80 km od polskiej granicy, dlatego też jest chętnie odwiedzany przez Polaków. Podpowiadamy, co szczególnie warto tu zobaczyć. Share Lwów, Ukraina Źródło: Getty Images "Niech inni sy jadą, dzie mogą, dzie chcą, do Widnia, Paryża, Londynu, a ja si zy Lwowa ni ruszym za próg!" – słowami znanej piosenki "Lwów jest jeden na świecie / Tylko we Lwowie" zapraszamy do zwiedzania. Lwów – położenie miasta Ukraiński Львів leży na pograniczu Roztocza Lwowskiego i Wyżyny Podolskiej. Przepływa przez niego rzeka Pełtew. Dawniej mieścił się w granicach Polski. Nazwa miasta pochodzi od męskiego imienia Lew, które nosił syn Daniela Halickiego – władcy Rusi. Mieszka tu prawie 725 tys. osób. Dotarcie do miasta z Polski nie jest bardzo skomplikowane. Można przylecieć tu samolotem lub przyjechać samochodem czy autokarem. Popularną i jedną z tańszych opcji dotarcia do Lwowa jest przyjazd najpierw do polskiego Przemyśla, przedostanie się do Medyki i piesze przekroczenie granicy, a następnie złapanie marszrutki, która w ok. 2 godz. dowiezie do celu. Lwów – przydatne informacje Wyjeżdżając na Ukrainę, należy pamiętać o konieczności posiadania ważnego paszportu. Czasem lepiej wymienić walutę na miejscu niż w polskim kantorze. W niektórych lokalach można też płacić w złotówkach lub w euro. Trzeba też wiedzieć, że telefoniczne międzynarodowe połączenia są tutaj drogie i przy dłuższym pobycie warto wykupić tani starter. Lwów najlepiej zwiedzać pieszo. Korzystanie z miejskiej komunikacji początkowo może sprawiać drobne kłopoty, bo zwykle nie ma tu dokładnych rozkładów jazdy, zaś są tablice z informacjami o częstotliwości odjazdów autobusów i tramwajów. Lwów – najciekawsze atrakcje turystyczne i zabytki Zwiedzanie miasta można rozpocząć przy wielkim gmachu dworca głównego, który zachwyca wnętrzem z bogato zdobionym sufitem. Obok mieści się również bezpłatne Muzeum Historii Kolei Lwowskiej. Później warto skierować się w stronę historycznego rynku. Po drodze można znaleźć wiele ciekawych obiektów, np. cerkiew św. Olgi i Elżbiety oraz kościół św. Anny. Szczególnie warto zobaczyć też archikatedralny sobór św. Jura, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Liczne rzeźby, ozdobne balustrady, kopuła oraz ikonostas mogą wywołać zachwyt. Wstęp do świątyni jest bezpłatny, ale warto kupić bilet na zwiedzanie chóru i tarasu widokowego. W pobliżu znajduje się Politechnika Lwowska – Alma Mater polskich elit. Wykładał tu m.in. Ignacy Mościcki – późniejszy prezydent Polski. Nieopodal mieści się równie piękny Uniwersytet Lwowski, gdzie studiowali m.in.: pisarz Kornel Makuszyński, pisarz Jan Parandowski oraz matematyk i były rektor UW Jan Łukasiewicz. Uczelnie rozdziela park Iwana Franki, w którym można spotkać odpoczywających studentów. Będąc w tej okolicy, warto zobaczyć również dawne Kasyno Szlacheckie (aktualnie Dom naukowców) z pięknymi, kręconymi schodami oraz Pałac Potockich, w którym mieści się Lwowska Galeria Sztuki. Kierując się dalej ulicą Kopernika, dociera się do reprezentacyjnej alei Swobody . Do tutejszych najpiękniejszych budynków należą: gmach Galicyjskiego Banku Krajowego, a przede wszystkim imponująca Opera Lwowska. Można tu nie tylko udać się na jeden z licznych spektakli, ale też zwiedzić niepowtarzalne wnętrza. Wizyta w operze zachwyci nie tylko wielbicieli sztuki. Kilka kroków stąd znajduje się serce miasta – zabytkowy rynek . W centralnej części prostokątnego placu o wymiarach 142x129 m stoi klasycystyczny ratusz . Koniecznie warto wejść na znajdujący się tu taras widokowy będący najlepszym punktem obserwacyjnym w mieście. Rozpościerają się z niego niezapomniane widoki na historyczną zabudowę wpisaną w 1998 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na rynku warto zostać dłużej, by na spokojnie podziwiać klimatyczne kamieniczki i przyjrzeć się każdej z nich. Mieszczą się w nich restauracje, kawiarnie, muzea oraz sklepy. Jednymi z najciekawszych są: renesansowa Czarna Kamienica, w której jest ukraińskie Muzeum Historyczne, oraz Kamienica Królewska z arkadowym dziedzińcem, nazywana "małym Wawelem". Na uwagę zasługują również cztery fontanny z rzeźbami: Adonisa, Diany, Amfitryty oraz Neptuna. Przed dalszym zwiedzaniem warto się nieco posilić. W tym celu można udać się, np. do lokalu Premiera Lwowska z menu składającym się z potraw kuchni ukraińskiej lub do restauracji Baczewski słynącej m.in. ze śniadań, podawanych w pięknych wnętrzach, w formie szwedzkiego stołu, które je się przy dźwiękach fortepianowej muzyki i śpiewu ptaków. Na kawę zaś warto wybrać się do klimatycznej kawiarni Atlas z widokami na rynek. Po krótkim odpoczynku i smacznej uczcie czas na dalszy spacer i odkrywanie magicznych zakątków Lwowa. Koniecznie warto zobaczyć katedrę łacińską z kaplicą Kampianów, w której odprawiane są msze również w języku polskim. Obok niej znajduje się zabytkowa, manierystyczna, grobowa kaplica Boimów z licznymi freskami i rzeźbami. Lwów to miasto świątyń i wyznawców wielu religii. Warto więc zobaczyć m.in.: katedrę ormiańską, kościół św. Andrzeja i klasztor Bernardynów, kościół św. Piotra i Pawła, kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów. Miejscem szczególnym dla rodaków przybywających do Lwowa jest cmentarz Łyczakowski. Pochowano tu wybitnych Polaków, Ukraińców i przedstawicieli innych narodowości. Wiele z zabytkowych grobowców przypomina bardziej monumentalne pomniki niż zwykłe nagrobki. Spoczywają tu m.in.: poetka Maria Konopnicka, pisarka Gabriela Zapolska, pisarz Iwan Franko, matematyk Stefan Banach oraz malarz Artur Grottger. Polscy turyści udają się często do grobów, tragicznie zmarłych, młodych bohaterów – Orląt Lwowskich – obrońców polskiego Lwowa w 1918-1920 r. Wizyta w tym miejscu to prawdziwa lekcja historii. Lwów – inne atrakcje warte skorzystania przy dłuższym pobycie Będąc w mieście dłużej niż na weekend, warto zobaczyć również: manufakturę czekolady, kopalnię kawy, muzeum farmacji, cytadelę, podwórko z porzuconymi zabawkami oraz pchli targ przy ulicy Podwalnej. Chcąc odpocząć od miejskiego gwaru i obcować nieco z naturą, można udać się do parku Stryjskiego. Warto wybrać się też na wzgórze zamkowe, z którego można podziwiać panoramę Lwowa. Próżno tu jednak szukać zamku, ale piękne widoki powinny wynagrodzić brak królewskich komnat. Lwów to zabytkowe miasto, w którym można przenieść się duchowo do przeszłości. I choć są tu też zaniedbane i opuszczone budynki, więcej jest tych, które zachwycają. Warto przekonać się na własnej skórze, czy rzeczywiście tak pięknie jest "tylko we Lwowie"… WIDEO: Zamek w Olesku - jeden z najstarszych zamków Ukrainy Podziel się opinią Share WP turystyka turystyka Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze