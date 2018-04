1 z 9 Majówka w Warszawie Wymarłe miasto

Wystarczyło wziąć trzy dni urlopu, by mieć wolne aż trzy razy więcej. To widać. Warszawiacy postanowili nacieszyć się wiosną i pięknym słońcem poza miastem. Takie widoki się właściwie w stolicy nie zdarzają. Nie ma korków, kolejek, tłumów wybiegających z metra, zapchanych peronów,. Nie słychać klaksonów. Majówka w pełni. Nawet ci, co zostali, chodzą jakby w spacerowym tempie. Warszawa bierze głęboki oddech. (fot. Autor: Maciej Stanik / Źródło: WP.PL)

