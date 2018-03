Mamy kolejny powód do dumy! Polskę nagrodzono za promocję turystyczną w Rosji

Podczas targów turystycznych w Moskwie, Polska Organizacja Turystyczna otrzymała nagrodę "Best Destination Promotion in Russia 2018". To już kolejny nasz sukces w ostatnim czasie.

Stoisko Polski podczas tegorocznych targów MITT Moskwa (Materiały prasowe, Fot: POT)

Nagroda jest przyznawana od początku istnienia targów przez ich brytyjskich organizatorów. W tym roku docenili oni efektywność całorocznych działań promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej na rynku rosyjskim.

– Bardzo się cieszymy z kolejnej nagrody przyznanej POT w tym roku. Przypomnę, że w miniony weekend polskie stoisko narodowe zdobyło pierwsze miejsce w kategorii "Najlepszy wystawca z Europy" podczas największych targów turystycznych na świecie ITB Berlin – mówi Dariusz Rogowski, podsekretarz odpowiedzialny za turystykę w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

– Podczas tegorocznych targów MITT Moskwa, odbywających się od 13 do 15 marca, położyliśmy duży nacisk na promocję polskich zamków i pałaców, a także turystyki aktywnej. Dodatkowo w ramach naszego stoiska mamy oddzielną cześć poświęconą turystyce prozdrowotnej – dodał Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

POT podczas tegorocznych targów MITT oddała do dyspozycji uczestników stoisko, na którym promują się dwa regiony: Lubelski i Małopolska z Miastem Kraków, biura podróży Furnel Travel, Wish to Travel oraz ALL Poland, a także obiekty Bukovina Resort and Spa oraz Pałac na Wodzie. Ważnym elementem stoiska jest także finansowana ze środków Unii Europejskiej część poświęcona promocji turystyki prozdrowotnej.