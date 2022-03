Marija na Malcie. Robot ze sztuczną inteligencją pomoże turystom

- Naszym zdaniem Marija przyczyni się do tego, że Malta będzie celem podróży nowej generacji. Tworzymy połączenie pomiędzy sztuczną inteligencją a ludzkim doświadczeniem i jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy pomóc Mariji uczyć się i rozwijać - dodał. - Marija jest doskonałym nośnikiem maltańskiej historii i idealną istotną do nawiązywania kontaktów z każdym, kto się z nią zetknie. Sztuczna inteligencja to przyszłość opowiadania historii, a Malta zdecydowanie przoduje z tym zakresie.