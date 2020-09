"Marsjańskie" niebo w Kalifornii. Jest efektem ogromnych pożarów

Pożary lasów często występują w Kalifornii, przede wszystkim od sierpnia do listopada, jednak od kilku lat są one wyjątkowo tragiczne w skutkach. Najbardziej dramatyczny przebieg w ostatnich dekadach miał w 2018 r. Wówczas doszczętnie zniszczone zostało 27-tysięczne miasteczko Paradise (w sumie w całym stanie spłonęło 19 tys. budynków) i miliony hektarów lasów.

- To straszne uczucie. Powietrze ma dziwny zapach, choć nie jest to zapach pożarów, jak można by się spodziewać - powiedział w rozmowie z NBC News Kim Hart, mieszkaniec dzielnicy Hayes Valley w San Francisco. Dodał, że można odnieść wrażenie, że to wschód słońca niczym w pięknej bajce. W rzeczywistości to obraz jak z piekła.