Mechelinki. Covidowe osiedle powstaje nad morzem. Inwestycja pełna kontrowersji

Jak podaje Wyborcza.pl budowa 12 domów przy ul. Nadmorskiej blisko plaży ruszyła na początku września. Problem w tym, że spółka z Bolszewa nie ma żadnych pozwoleń na budowę ani innych wymaganych dokumentów. Osiedle powstaje dzięki art. 12 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na jego podstawie inwestycje, mające na celu zwalczanie koronawirusa, od 8 marca do 5 września 2020 r. nie wymagają pozwoleń na budowę.

Mieszkańcy gminy Kosakowo zastanawiają się, jak 12 domków nad morzem ma przeciwdziałać pandemii, szczególnie że budowane są w miejscu niezwykle atrakcyjnym. "Polak potrafi" - kpią w komentarzach. Osiedle do złudzenia przypomina powstające na wybrzeżu jak grzyby po deszczu domki dla turystów. Zazwyczaj jest ich na jednej działce właśnie 10-12, a na terenie ogrodzonym znajduje się też ogólnodostępne miejsce do grillowania, plac zabaw czy basen.

- W mojej opinii jest to poważna samowola budowlana i dlatego złożyłem zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Pucku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - tłumaczy Majek. - Nie ma mojej zgody na tworzenie chaotycznej zabudowy w miejscu do tego nie przeznaczonym. Wójt zaznacza, że teren według planu miejscowego powinien być przeznaczony pod zieleń.