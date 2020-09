Wakacje 2020. Prezerwatywa i 50 g piasku, czyli najgorsze pamiątki znad morza

Pluszowe foczki, czapki kapitańskie, wisiorki z bursztynów, małe statki. Wszystko to znaleźć można na straganach z pamiątkami nad polskim morzem. Trzeba przyznać, że niektóre rzeczy są naprawdę ładne, ale niestety nie brakuje też prawdziwej tandety, o czym przekonała się nasza czytelniczka.

Pamiątki znad morza

"Co to ma być?" - napisała do nas pani Kasia za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl.Podczas urlopu w Sopocie wybrała się na stoisko z pamiątkami niedaleko molo. Chciała kupić coś małego dla wnuków. Jej uwagę przykuła puszka wyglądająca jak takie, w których można kupić szprotki. Ale ta z rybkami miała niewiele wspólnego. "Trochę się zdziwiłam, jak na etykiecie zobaczyłam zdjęcie cycatej blondynki. Przepraszam za słownictwo, ale inaczej nie da się tego opisać. W środku była prezerwatywa" - wyjaśniła pani Kasia.