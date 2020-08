Meksyk. Kobieta zmarła w kolejce na przejściu granicznym

Jak informują amerykańskie media strażnicy graniczni pracujący na przejściu granicznym, na którym można przejechać z Meksyku do Kalifornii w USA, otrzymali niepokojącą informację na telefon w niedzielę.

Według informacji medialnych, podróżni, którzy chcieli przeprawić się z Tijuany do San Diego czekali w ten weekend nawet 6 godzin. Wszystko to związane jest z wprowadzonymi 21 sierpnia, nowymi wytycznymi ustanowionymi przez Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP), aby zniechęcić do przekraczania granic i zmniejszyć rozprzestrzenianie się COVID-19 w Stanach Zjednoczonych.