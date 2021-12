Merry Christmas. Bóg narodził się w Betlejem, ale świąteczne tradycje wymyślili nowojorczycy

Zespół założony w 1925 roku w Saint Louis jest związany z Radio City Music Hall od jej otwarcia i szybko stał się jej wizytówką. Rockettes muszą być identyczne jak laleczki, do tego stopnia, że przez pierwszych sześćdziesiąt lat w zespole nie mogła tańczyć żadna dziewczyna, która nie była biała. Nie chodziło o uprzedzenia, tylko o to, by nie zaburzyć wizualnej harmonii. Patrząc na popisowy numer zespołu, taniec żołnierzyków, w pewnym stopniu można zrozumieć to obsesyjne dążenie do perfekcyjnej zgodności co do wyglądu.