Miała być sielanka, a była tragedia. Tutaj żył polski Quasimodo

Następnego dnia Leon, poszukując Marianny, dotarł do matki. Gdy ta powiedziała mu, że wie o wszystkim i wygnała bezczelną służącą, młody hrabia pobiegł tunelem w stronę oficyny. Tam znalazł ciało swojej ukochanej. Zrozpaczony przyniósł je do pałacu. Matka, widząc rozpacz w oczach swojego syna, zrozumiała, że odebrała mu jedyną szansę na szczęśliwe życie. Próbując zadośćuczynić mu to co zrobiła, wyprawiła Mariannie najwspanialszy pogrzeb, o jakim słyszano w okolicy.